Sokakta kesim cep yakacak

Antalya lya'da Kurban Bayramı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bayramda vatandaşların rahat ve huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşları seferber oldu. Emniyet, il sağlık, telekom ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine gerekli talimatlar verilerek, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için gereken önlemler alındı.

KESİM YERLERİNE GİDİN

Kepez Belediyesi, vatandaşların kurban kesimlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Kurban satış yeri olarak Çamlıca ve Varsak Menderes Mahallesi'ni belirleyen Kepez Belediyesi, Zafer, Yenidoğan, Teomanpaşa, Varsak Karşıyaka ve Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı

semt pazar yerlerini de kesim noktası olarak seçti. Muratpaşa'da ise Konuksever Mahallesi 821 ve 781 Sokak kesişiminde bulunan Konuksever kapalı pazarı, Cumhuriyet Mahallesi kapalı çarşamba pazarı ve Bayındır Mahallesi'nde bulunan salı pazarı kesil alanı olarak belirlendi. Konyaaltı'nda da Liman, Siteler, Pınarbaşı, Altınkum ve Öğretmenevleri mahallelerindeki kapalı pazar yerleri kesim alanı olarak ilan edildi.

UYMAYANA CEZA VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza

kesileceğini, bu fiilin konutlarda işlenmesi durumunda uygulanacak cezanın bin 450 lira olacağını bildirdi. Kurbanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile Kurban Hizmetleri Komisyonları'nın belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları'ndan alınmış 'Kurs Bitirme Belgesi' olanlar tarafından kesilebilecek. Köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan diğer yerlerde ise cadde, sokak ve parklara bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilecek. Umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ile 450 lira para cezası kesilecek.

ÖZEL TİM KURULDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, halkın rahat bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Kömürcüler'de, bayramın 1'inci ve 2'nci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Büyük - şehir Belediyesi bayramda kaçan firari kurbanlıklar için bayrama özel 'Hayvan Yakalama Timi' hizmet verecek. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar ALO 153 numaralı telefondan yardım isteyebilecek.