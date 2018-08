Taraftar istedi başkan istifa etti

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Atiker Konyaspor maçında taraftarın 'yönetim istifa' çağrısına uyduklarını belirterek, yönetim olarak oy birliğiyle olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı. Cumartesi günü oynanan Spor Toto Süper Lig 2. hafta mücadelesinde evinde Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kalan Antalyaspor'da yönetim, maç esnasında taraftarın 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratları sonrası olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı.

SUÇLU BIZ DEĞILIZ

Dün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir basın açıklaması yapan Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, göreve geldiği 10 Ocak tarihinden bu yana her gün yeni bir mücadele ile uyandıklarını söyledi. Kendisine açılan her telefonda problem duyduğunu ve mali tablonun ortada olduğunu aktaran Bulut, "Bugün mali tabloyu bu hale getirenler aramızda yok. Bunu yapan biz değiliz. Düzelmesi için her türlü mücadeleyi verdik. Antalyaspor'un rahata kavuşması için mücadele ettik. Bu mücadeleye devam ederken en son Konya maçında taraftarımızın isteğini gündeme almamak mümkün değildi. Genel kurul kararı aldık" dedi.

KARARDAN DÖNÜŞ YOK

Çok yakın bir tarihte genel kurulu yapacaklarını kaydeden Bulut, "Yönetime talip olacak olan arkadaşlarımızı transfer dönemi bitmeden derneğimiz, vakfımız, gerekli camiamızla bir an önce irtibat kurmaya davet ediyorum. Kesin kararım. Ben yoruldum. Vaktimi verdim, nakdimi verdim. Kimseden de bir şey beklemiyorum. Antalyaspor'un menfaati için bunu yapmamız gerekiyordu. Taraftarımın dileğini yerine getiriyorum. Maalesef çok büyük kesimden maddi anlamda destek alamadım. Belediye Başkanımız Menderes Türel'den başka kimse ciddi bir şekilde destek vermemiştir" diye konuştu.

TARAFTARLARLA YAPTIĞI SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

SON olarak taraftar gruplarını birleştirme kararı aldıklarını aktaran Bulut, "Birkaç arkadaş kendi aralarında görüşmelerinden sonra geçen hafta beni arayarak 'Tek tribün yapmak, maratonda buluşmak istiyoruz' dediler. 'Tribün liderleri mutabık mı' dediğimde 'evet' dediler. Ben taraftarın bir araya gelmesinden son derece mutlu olduğumu söyledim. Ne olduysa perşembe günü oldu. Kimin etkisi altında kaldıklarını bilmiyorum ama 07 Gençlik Grubu 'Biz burada olmak istemiyoruz' dedi. Takdir kendilerinindir" dedi.