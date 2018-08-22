Başkan Türel gönül aldı

Antalya
NTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, bayram namazını Gazipaşa'da kıldı. Bayram namazını ilçe protokolünün yanı sıra büyük bir vatandaş topluluğuyla Merkez Camisi'nde kılan Başkan Türel, daha sonra Cumhuriyet Meydanı
'ndaki geleneksel bayramlaşma törenine katıldı. Mahalle muhtarlarıyla sohbet eden Başkan Türel, Gazipaşa programına Devlet Hastanesi ziyaretiyle devam etti.
HASTA ZİYARETİ YAPTI
Hastaların bayramını kutlayan Başkan Türel, geçtiğimiz Pazar günü elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren merhum Hüseyin Kurt'un Kahyalar Belediye Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı.