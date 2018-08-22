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Başkan Türel gönül aldı

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Başkan Türel gönül aldı
AntalyaNTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı , bayram namazını Gazipaşa'da kıldı. Bayram namazını ilçe protokolünün yanı sıra büyük bir vatandaş topluluğuyla Merkez Camisi'nde kılan Başkan Türel, daha sonra 'ndaki geleneksel bayramlaşma törenine katıldı. Mahalle muhtarlarıyla sohbet eden Başkan Türel, Gazipaşa programına Devlet Hastanesi ziyaretiyle devam etti.

HASTA ZİYARETİ YAPTI
Hastaların bayramını kutlayan Başkan Türel, geçtiğimiz Pazar günü elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren merhum Hüseyin Kurt'un Kahyalar Belediye Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı.

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Başkan Türel gönül aldı
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