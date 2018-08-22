Boğa zor anlar yaşattı

Antalya
LYA'DA kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan boğa, vatandaşlara ve belediye görevlilerine zor anlar yaşattı. Belediye görevlilerinin uyuşturucu iğnesiyle sakinleşen boğaya ilk etapta kimse yanaşamazken, kasap bir kadın yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sahibinin 2 oğluna zarar veren çılgın boğa, boynundaki ipe belediye aracının lastiğiyle üzerine basıldıktan sonra yaklaşık 4 saatlik bir uğraşın ardından yakalandı ve kesim için götürüldü.
Furkan YAZICI / ANTALYA - Mehmet AL / ALANYA