Boş bina artık korkutmuyor

Antalya NTALYA'DA madde bağımlılarının barınağı haline gelen Aşık Veysel Caddesi'ndeki metruk binanın girişleri kapatılarak kötü amaçlı kullanımı engellendi. SABAH Akdeniz 'in 2015 tarihinde 'Korku Binası' olarak gündeme taşıdığı metruk yapının girişlerinin kapatılmasıyla birlikte mahalleli nefes aldı.

BÜTÜN GİRİŞLERİ KAPATILDI

Antalya'da uyuşturucunun merkezi olarak bilinen Zeytinköy'den geçen Aşık Veysel Caddesi üzerinde yer alan ve Gebizli Mahallesi sınırlarındaki terk edilmiş 5 katlı bina yıllardır çevreye korku salıyordu. Metruk haldeki binanın tüm girişleri tuğla ile örülüp kapatıldı. Madde bağımlıları bir zamanlar mesken olarak belledikleri binaya giremezken çevre halkı korku saçan binanın güvenli hale gelmesinden dolayı rahata kavuştu.

GEREKLI ÖNLEMLER ALINDI

Madde bağımlılarının merkezi olan ev koruma altına alınırken, Yeşildere ve Gebizli mahallesi sakinleri binanın suçlular ve uyuşturucu madde bağımlıların merkezi olmaktan kurtulduğundan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Muratpaşa Belediyesi tarafından bina girişleri örülürken, polis ekipleri ise her saat başı kontrollerini sürdürerek bağımlılara nefes aldırmıyor.