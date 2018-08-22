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Protokol bayramlaştı

Antalya protokolü bayramın ilk günü valilikte buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da ilk bayramlaşmada yerini aldı

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Protokol bayramlaştı
KURBAN Bayramının birinci günü Antalya Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Vali , AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, Antalya Milletvekili , Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Saat 14.00'te valilik makamında gerçekleşen törene, siyasi partilerin il başkanları da katıldı. Bakan Ersoy, Vali Karaloğlu ve milletvekilleri, törene katılanların bayramını kutladı.
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Protokol bayramlaştı
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