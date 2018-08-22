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Vitray sanatçısı Aksu cama hayat veriyor

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Vitray sanatçısı Aksu cama hayat veriyor
AntalyaLYALI vitray sanatçısı 'nun renkli cam parçalarını birleştirip yaptığı dekoratif süs eşyalarının yer aldığı sergi açıldı. Vitray sanatçısı Nigar Aksu'nun 'Cam ve Sanat' adlı sergisi, Antalya Sanatçılar Derneği () Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl kesti. Göz kamaştıran eserlerin tasarımlarının da kendisine ait olduğunu söyleyen Nigar Aksu'nun 30 vitray çalışmasının yer aldığı sergisi 31 Ağustos Cuma gününe kadar açık kalacak.
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Vitray sanatçısı Aksu cama hayat veriyor
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