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Yağmur sürprizi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Yağmur sürprizi

BAŞPEHLIVANLAR güreşirken sağanak yağışın olması pehlivanları ve izleyenleri çok zor durumda bıraktı. Yağışa rağmen güreşseverler yağlı güreşleri izlemeye devam etti. Başpehlivan , sırasıyla Cengizhan Şimşek, Nedim Gürel, İsmail Koç, Mehmet Yeşil Yeşil'i yenip yarı finalde de Orhan Okulu'yu yenerek adını finale yazdırdı.

NEFES KESEN FİNAL
Final müsabakasında Fatih Atlı ile Ali Gürbüz karşılaştı. Mücadele normal sürede sonuçlanmayınca puanlama güreşine geçildi. Puanlama bölümün de 5 dakikalılık normal süre başpehlivanı belirlemeye yetmedi. Altın puan ya da süresiz uzatma adı verilen bölümde üstünlüğünü hissettiren Ali Gürbüz müsabakanın galibi oldu.

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Yağmur sürprizi
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