Yine aynı manzara

Antalya lya'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, belediyelerin belirlediği kurban kesim yerleri vatandaşlarla doldu taştı. Bayram namaz ı sonrası kurban kesim yerlerine koşan Antalya lılar akşama kadar kurban telaşı yaşadı. Kesim yerlerinde bildik manzaralar yaşandı. Bildiğini okuyan vatandaşı para cezaları bile caydırmadı. Muratpaşa Belediyesi 'nin Doğuyaka Mahallesi 'nde oluşturduğu kurban satış ve kesim yerinde yine istenmeyen görüntüler yaşandı. Antalya-Kemer kara yolunu birbirine bağlayan ve binlerce turistin transferi için kullanılan Gazi Bulvarı 'nda polisin aldığı tüm tedbirlere rağmen trafik akışı saatlerce kilitlendi. Alanda yaşanan ilkel görüntü ve çevreye yayılan pis koku dünya kenti Antalya'ya yakışmadı.

SATIŞ VE KESİM

Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı kenarında belirlediği kurban satış ve kesim noktasında ise bu yılda manzara değişmedi. Alınan tüm tedbirlere rağmen çevre yolundaki satış noktası kan bataklığına döndü. Bu duruma rağmen vatandaşlar kurbanlıklarının kestirmek ve özel kasaplara kesim yaptırmak için bir birleri ile yarıştı. Uyarılara rağmen küçücük çocukların gözü önünde kesim yapmakta da bir sakınca görülmedi. Antalya'da kurban kesen bazı vatandaşlar ise yasaklara aldırış etmeyip kentin değişik noktalarında kesim yaptı. Kurban derileri bariyerlere asılırken, hayvanların iç organları çöp konteynırları yerine yerlere atıldı.

CEZA CAYDIRICI OLMADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurban kesiminde kurallara uymayanlar için hazırladığı ceza yönetmeliği bu yıl da caydırıcı olmadı. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ile 450 lira para cezası kesilecek olması ilkel görüntülerin önüne geçemedi. Antalya'da ortaya çıkan ilkel görüntülere yol açan ve trafiğin kilitlenmesine yol açanlara ise polisler ceza üstüne ceza yazdı. Sabah saat 07.00'dan itibaren önlem alan trafik polisi, karakol ve asayiş ekipleri bölgenin normale dönmesi için büyük çaba harcadı. Ancak yolun kilitlenmesine engel olunamayarak, Gazi Bulvarı'ndaki trafik aksaması gün boyu sürdü.



ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

ANTALYA, Burdur ve Isparta'da kurbanlık keserken yaralananlar hastanelere başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesme telaşına giren ve kesim işlemleri sırasında kendilerini yaralayanlar, kentteki hastanelere başvurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, acil serviste yoğunluğa neden oldu. Yaralananların çoğu, ayakta tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Antalya'da 55, Burdur'da 41, Isparta'da 10 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi.