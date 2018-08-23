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15 yabancı bilim insanı Alanya muzunu inceledi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
15 yabancı bilim insanı Alanya muzunu inceledi
AntalyaLYA'NIN Alanya ilçesinde açıkta ve örtü altında üretimi yapılan muzun üretim bahçeleri , Belçika, Brezilya, Burundi, Çin, Fransa, Mısır, Pakistan, Uganda gibi farklı ülkelerden 15 bilim insanı tarafından incelendi. 'daki'Subtropikal Koşullarda Muz Yetiştiriciliği' sempozyumunun arazi ziyaretleri bölümüne Türkiye'nin en önemli muz üretim noktalarından olan Alanya ev sahipliği yaptı. Ziraat Fakültesi ile Alanya Muz Üreticileri Birliği öncülüğünde gerçekleşen incelemede muz yetiştiriciliği, ıslah, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında yapılan sunumların ardından, Alanya'da saha incelemesi gerçekleştirildi. Bilim insanları, muz tesislerine giderek incelemede bulundu. İnceleme sırasında diğer ülkelerde görülen bazı muz hastalıklarının Alanya'da görülmediği belirtildi.
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15 yabancı bilim insanı Alanya muzunu inceledi
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