Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bayramda seçim sözü

Bayramda sözü

il teşkilatı bayramlaşma töreninde buluştu. İl Başkanı , yerel lerde Muratpaşa’yı alacakları iddiasını yineledi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Bayramda seçim sözü
AK Parti Antalya İl Başkanı , partide yapılan bayramlaşma töreninde Muratpaşa Belediyesini 'nin kazanacağı iddiasını yineledi. Taş, bu iddiasını CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a da söylediğini belirtti. AK Parti'de yapılan bayramlaşma programının ana gündemi önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel ler oldu. 19 ilçe ve büyükşehir olmak üzere 20 belediyenin tamamına talip olduklarını belirten İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Muratpaşa'da iyi bir adayla birlikte sadece CHP'den 25 bin oy alacağız ve 2019'da Muratpaşa 'Ak belediyeciliğe' kavuşacak" dedi. Valilikte yapılan bayramlaşmada iddiasını CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a de söylediğini aktaran Taş, "Biz buna inandık. Muratpaşa, Kemer, Döşemealtı, İbradı, Konyaaltı ve Manavgat'ta nasıl belediyecilik yapılacağını göstereceğiz" dedi. Taş, Şehir Hastanesi'nin temelinin eylül ayında atılacağını da müjdeledi. Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de "2009-2014 yılları arasında CHP'li belediye zamanında Antalya'da hizmet adına adeta yaprak kımıldamadı. Bizim yaptığımız 11 tane köprülü kavşağa bir tane ekleyemediler. Biz 11 kavşağı 27'ye çıkardık. Bir sene içinde 35'e çıkacak. İnşallah 2019'da Büyük Liman'dan, Varsak'a metro yapacağız" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda seçim sözü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN