Bayramda seçim sözü

AK
Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş
, partide yapılan bayramlaşma töreninde Muratpaşa Belediyesini AK Parti
'nin kazanacağı iddiasını yineledi. Taş, bu iddiasını CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a da söylediğini belirtti. AK Parti'de yapılan bayramlaşma programının ana gündemi önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçim
ler oldu. 19 ilçe ve büyükşehir olmak üzere 20 belediyenin tamamına talip olduklarını belirten İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Muratpaşa'da iyi bir adayla birlikte sadece CHP'den 25 bin oy alacağız ve 2019'da Muratpaşa 'Ak belediyeciliğe' kavuşacak" dedi. Valilikte yapılan bayramlaşmada iddiasını CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a de söylediğini aktaran Taş, "Biz buna inandık. Muratpaşa, Kemer, Döşemealtı, İbradı, Konyaaltı ve Manavgat'ta nasıl belediyecilik yapılacağını göstereceğiz" dedi. Taş, Antalya
Şehir Hastanesi'nin temelinin eylül ayında atılacağını da müjdeledi. Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de "2009-2014 yılları arasında CHP'li belediye zamanında Antalya'da hizmet adına adeta yaprak kımıldamadı. Bizim yaptığımız 11 tane köprülü kavşağa bir tane ekleyemediler. Biz 11 kavşağı 27'ye çıkardık. Bir sene içinde 35'e çıkacak. İnşallah 2019'da Büyük Liman'dan, Varsak'a metro yapacağız" ifadelerini kullandı.