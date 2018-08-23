Doğukan öne çıktı

SÜPER Lig'de ilk iki hafta geride kalırken 18 maçta takımlar 20 yaş altında sadece 5 futbolcu oynattı. Bu oyunculardan biri Antalyalyasporlu Doğukan Sinik oldu. Ligde ikinci hafta geride kalırken 20 yaş altı futbolculara sadece Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor fırsat verdi. 18 karşılaşmada, 23.9 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekibi olan Bursaspor'un yanı sıra Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor 20 yaş altı genç futbolculara fırsat verdi.

İKİ MAÇTA DA OYNADI

Bursaspor'da, Burak Kapacak ve Jani Atanasov, Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Antalyaspor'da Doğukan Sinik, hocalarının güvenini kazanıp sahada yer aldı. Ligin ilk haftasında Kayserispor deplasmanında Danilo'nun yerine 57'nci dakikada oyuna giren Doğukan Sinik, ikinci hafta Konyaspor karşısına ilk 11'de çıktı ve 67'nci dakikada yerini Harun Alpsoy'a bıraktı.