En güzel sürpriz

67 YIL ÖNCEKI ANTALYA GÜZELİ

Antalya'da 4 çocuk annesi Perihan Arseven, eşi Mehmet Arseven'in yaşamını yitirmesinin ardından, Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'ne yerleşti. Güzel sesi ve sevecen tavrıyla dikkat çeken Arseven, yaşam hikayesiyle de kısa sürede huzurevinin ilgi odağı oldu. Arseven'in 1951 yılında Antalya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında 'Antalya güzeli' seçildiği ortaya çıktı.

BIRLIKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Huzurevine sık sık gelerek yaşlılarla sohbet eden Kadının Sesi Platformu Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, Perihan Arseven'in en büyük hayalinin Müslüm Gürses ile birlikte şarkı söylemek olduğunu öğreninci sürpriz yaptı ve Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken taksi şoförü Baki Çiçek ile birlikte huzurevine gitti. Arseven, Baki Çiçek ile birlikte 'Eller kadir kıymet bilmiyor annem' şarkısını söyledi.