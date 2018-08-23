Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > En güzel sürpriz

En güzel sürpriz

86 yaşındaki ‘1951 ’in hayali, taksi şoförü benzeri ile gerçek oldu

Giriş Tarihi: 23.8.2018
En güzel sürpriz
Antalyalya'da 1951 yılında '' seçilen 'in (86) ile tanışıp birlikte şarkı söyleme hayali gerçek oldu. Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken taksi şoförü , huzurevinde ziyaret ettiği Arseven ile birlikte şarkı söyledi.

67 YIL ÖNCEKI ANTALYA GÜZELİ
'da 4 çocuk annesi Perihan Arseven, eşi Mehmet Arseven'in yaşamını yitirmesinin ardından, Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'ne yerleşti. Güzel sesi ve sevecen tavrıyla dikkat çeken Arseven, yaşam hikayesiyle de kısa sürede huzurevinin ilgi odağı oldu. Arseven'in 1951 yılında Antalya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında 'Antalya güzeli' seçildiği ortaya çıktı.

BIRLIKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
Huzurevine sık sık gelerek yaşlılarla sohbet eden Kadının Sesi Platformu Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş, Perihan Arseven'in en büyük hayalinin Müslüm Gürses ile birlikte şarkı söylemek olduğunu öğreninci sürpriz yaptı ve Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken taksi şoförü Baki Çiçek ile birlikte huzurevine gitti. Arseven, Baki Çiçek ile birlikte 'Eller kadir kıymet bilmiyor annem' şarkısını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En güzel sürpriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN