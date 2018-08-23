Gençliğe yatırım

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı tarafından 81 il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen, Ücretsiz İl Spor Merkezleri 'Yaz Spor OkullarAntalyalya'da da çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen yaz spor okullarında, 8-15 yaş arasındaki sporcular 35 branşta ücretsiz spor yapma imkanı buluyor.

ÇOK AMAÇLI SALON

Daha çok müsabaka izlemenin ya da seyircili faaliyetler yapmanın ötesinde sporcu yetiştirmeye dönük bir tesis olan Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda basketbol, voleybol, karate, güreş, taekwondo, judo, cimnastik, tenis branşlarında 13 bin 150 çocuk spor yapıyor. ENGELLERİ AŞIYORLAR

Engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelli İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları'nda basketbol, yüzme, masa tenisi, bocce branşlarında engelli bireyler spor yapıyor.

HEDEF 100 BİN

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Geçen yıl, 81 il arasında nüfus oranına göre il spor merkezlerine başvuran 43 bin 63 öğrenci sayısıyla Türkiye genelinde önemli bir konumdaydık. Bu yıl Antalya ve 19 ilçesinde başvuru sayısı 66 bin 620 oldu, amacımız bu sayıyı 100 bine çıkarmak ve daha çok çocuğa ulaşıp spor yaptırmak" dedi