Kepez’in yeni devleri

SPORUN YENI MERKEZİ
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Kepez Devlerini Arıyor' seçmelerinin yapıldığı Turgut Özal Spor Salonu'nu ziyaret etti. Genç yetenekleri izleyen ve elemelerle ilgili Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu'dan bilgi alan Başkan Tütüncü, seçmelerin birçok genç yeteneği basketbol sporunun alt yapısına kazandıracağını söyledi. Tütüncü, "Bu anlamda Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Kepez'de spor alanında yapılan bu seçmeler, Kepez Belediyesi'nin sporun önemli merkezi haline geldiğini gösteriyor" dedi.