Kepez’in yeni devleri

Antalya NTALYA Kepez Belediyespor 'un 'Kepez Devlerini Arıyor' sloganı ile yaptığı çağrıya yüzlerce sporcu başvurdu. Türkiye 'nin dört bir tarafından basketbol seçmelerine katılan yüzlerce sporcu, 2'nci Lig'de oynama imkanı bulmak ve 'Kepez'in Devleri' olmak için seçmelerde mücadele etti. Seçmelere 248 sporcu başvuru yaparken, seçmelerde başarı elde eden sporcular ise Kepez'in TB2L'de mücadele eden A takımı ve genç takımda oynama imkanı yakalayacak.

SPORUN YENI MERKEZİ

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Kepez Devlerini Arıyor' seçmelerinin yapıldığı Turgut Özal Spor Salonu'nu ziyaret etti. Genç yetenekleri izleyen ve elemelerle ilgili Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu'dan bilgi alan Başkan Tütüncü, seçmelerin birçok genç yeteneği basketbol sporunun alt yapısına kazandıracağını söyledi. Tütüncü, "Bu anlamda Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Kepez'de spor alanında yapılan bu seçmeler, Kepez Belediyesi'nin sporun önemli merkezi haline geldiğini gösteriyor" dedi.