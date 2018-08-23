Miryakefalon’un filmi çekilecek

MİRYAKEFALON
Zaferi'nin 842'nci yıldönümü dolayısıyla çekilecek film için hazırlıklara başlandı. Film için Türkiye
'nin tek Hollywood eğitimli yönetmeni Mustafa Şahin
'in de katıldığı toplantıda filmin detayları konuşuldu. Toplantıda Miryakefalon Zaferi'ni anlatan bir film çekilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında bugünkü Isparta
il sınırları içinde yapıldığı belirtilen savaş, Türklerin Malazgirt'ten sonra Bizans'a vurduğu ikinci büyük darbe olarak biliniyor.