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Miryakefalon’un filmi çekilecek

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Miryakefalon’un filmi çekilecek
MİRYAKEFALON Zaferi'nin 842'nci yıldönümü dolayısıyla çekilecek film için hazırlıklara başlandı. Film için 'nin tek Hollywood eğitimli yönetmeni 'in de katıldığı toplantıda filmin detayları konuşuldu. Toplantıda Miryakefalon Zaferi'ni anlatan bir film çekilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. 17 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında bugünkü il sınırları içinde yapıldığı belirtilen savaş, Türklerin Malazgirt'ten sonra Bizans'a vurduğu ikinci büyük darbe olarak biliniyor.
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Miryakefalon’un filmi çekilecek
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