Siftah Bakan’dan

Antalya NTALYALI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , Kemer ilçesini ziyaret edip Liman Caddesi 'ni gezdi. AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin de katıldığı gezide ilk durak Büyükşehir Belediyesi'nin 11 milyon liranın üzerinde bir yatırımla yeniden hayat verdiği Liman Caddesi oldu.

ESNAFTAN ALIŞVERIŞ YAPTI

Bir dükkana girip alışveriş yapan Bakan Ersoy, 'siftah yapalım' diyerek havlu ve keçi sütünden yapılmış sabun aldı. Bakan Ersoy, Liman Caddesi'nin yeni haline hayran kaldı. Vatandaşlara ve esnafa yeni caddeden memnun olup olmadıklarını soran Bakan Ersoy'a, Kemerli esnaf "Çok memnunuz. Çok güzel oldu. Başkanımız Menderes Türel Antalya için büyük bir şans" şeklinde yanıt verdi. Esnaf ziyaret anısına Bakan Ersoy'a Osmanlı bayraklarından oluşan bir plaket ve tespih hediye etti. Caddenin yeni halinin esnaf ve turizm için önemli bir katma değer olduğunu belirten Bakan Ersoy, turizmin daha iyi olması için nitelikli ürünler ortaya konulup nitelikli turistin ülke turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi. Bakan Ersoy, Liman Caddesi'nde yaptığı muhteşem düzenleme için Başkan Menderes Türel'i tebrik etti. Turizme verdiği katkı için de teşekkür etti.