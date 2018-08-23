Sokakta müzik var

Antalya
LYA Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Saat Kulesi çevresinde bir dönem müzik yapması yasaklanan sokak
sanatçıları, yeniden sokaklara döndü. Tuncer Salih Gültekin (28), Tamer Akbulat (26) ve Emre Gültekin (21), Kalekapısı mevkisinde söyledikleri şarkılarla yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor. Uzun zamandır sokakta şarkı söyleyemediklerini belirten Gültekin, "Sokak müziği yapan arkadaşlarımız 'Zabıtalar artık kaldırmıyor' dedi, biz de yeniden sokağa döndük. Zabıtaların
müdahale etmediğini görünce çalmaya devam ettik. Zabıtaların bu anlayışlı tutumu devam ederse çalmaya devam edeceğiz. Çünkü halktan yıllardır güzel şeyler duyuyoruz" diye konuştu