Torosların derin dondurucusu

Antalya NTALYA'NIN Akseki ilçesinde yaşayanlar yiyeceklerini Toros Dağları 'nın zirvesindeki 50 metrelik doğal obruklarda saklıyor. Çimi Yaylası'nda vatandaşlar karla dolu obrukları buzdolabı gibi kullanıyor. Denizden bin 900 metre yükseklikteki Kuyu mevkisinde bulunan obrukta kış boyunca biriken kar, yaz aylarında da erimiyor. Yazın yaylaya çıkanlar yiyeceklerini buzdolabı yerine obrukta tutuyor.

OBRUKLARDA KAR HİÇ ERİMİYOR

Yiyeceklerini obruklarda saklayan 61 yaşındaki Mevlüt Arıcı, yaylaya çıkanların obruğu yaz aylarında soğuk hava deposu gibi kullandığını söyledi. Obruğun derinliğinin 50 metre olduğunu belirten Arıcı, obrukta eski karla yeni karın karıştığını, doğal buzdolabı olduğunu vurguladı. Hazırlanan peynirlerin obrukta 3 ay kaldığını aktaran Arıcı, "Burada doğal serinlikte bekleyen peynirin lezzeti faklı olur" dedi.

YİYECEK SAKLANIYOR

KAR obruğunun bulunduğu yerin 2 bin rakımda bulunduğunu anlatan Arıcı, obrukta yoğurt, yağ ve yiyecek de sakladıklarını ifade ederek, "Torosların en kaliteli doğal buzdolabıdır. İçerisi klima çalışır gibi serin" diye konuştu. Arıcı, sıcaklığın sıfır ile 5 derece arasında değiştiğini bildirdi. Munise Arıcı da her yıl Çimi Yaylası'nda çobanlardan peynir alarak obruklarda sakladıklarını, herkesin yiyeceklerini obrukta muhafaza ettiğini kaydetti.