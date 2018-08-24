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Akseki’de yarım hektar kül oldu

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Akseki’de yarım hektar kül oldu
AntalyaLYA'NIN Akseki ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman ında yarım hektar alan zarar gördü. Cemerler Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Yerleşim bölgelerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki yangını söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi. Yangına, 5 arazöz ve itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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Akseki’de yarım hektar kül oldu
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