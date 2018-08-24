Akseki’de yarım hektar kül oldu

Antalya
LYA'NIN Akseki ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangın
ında yarım hektar alan zarar gördü. Cemerler Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi
ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Yerleşim bölgelerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki yangını söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de destek verdi. Yangına, 5 arazöz ve itfaiye aracı ve su tankeriyle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.