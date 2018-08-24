Bağ bozumu erkene alındı

Antalya
LYA'NIN Elmalı ilçesinde, 17 üzüm çeşidinin bulunduğu 425 dekarlık bağlarda, bu yıl nisan ayının sıcak geçmesi nedeniyle eylülde başlaması gereken bağ bozumu, erken başladı. Üzüm üretimi yapan bir firmanın yöneticisi Burak Özkan, bu yıl ilk defa Elmalı'da üzümlerin hasat dönemi olan bağ bozumunun ağustos ayında başladığına işaret etti. Özkan, "Kısmetse 2018 hasadını açıyoruz. Bizde hiç olmayan bir şey. Bağlar bir ay erken uyandı ve hasat 2 hafta öne kaydı. Aslında serin bir yaz, çok sıcak değil ama ilkbaharın sıcak geçmesi nedeniyle doğa erken uyandı bu sene" dedi.