Başarının sırrı hedef koymak

ÜNİVERSİTE sınavında sözel puan türünde Türkiye 140'ıncısı olan Asena Elif Şahan, başarmanın sırrının hedef koymak olduğunu anlattı. Erünal Sosyal Bilimler Lisesi mezunu olan Şahan, istediği bölüm ve üniversitenin liseye başladığından beri belli olduğunu belirterek, "Geriye yalnızca düzenli ve planlı çalışmak kaldı. İslami İlimler Fakültesi'ne gitmek, bu alanda uzmanlaşmak istiyorum. Ders çalışmaya oturmadan önce de, bunu düşünürdüm. Benim için fazladan çözdüğüm her soru, yeni öğrendiğim her konu hayallerime giden bir yoldu" dedi.

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