Çalıntı çantaya karton kamuflaj

ÇANTA İÇİNDE ÇANTA
Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili ara sokaklarda yaptıkları araştırmalarda, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdu. Genel Bilgi Taraması yapıldığı sırada Hüseyin G.'nin elindeki iki karton çantayı kontrol eden polis, çanta içerisindeki kadın çantasını fark etti. Çantayı inceleyen polis, Katerina Gürlersan'a ait pasaport, cep telefonu, bir miktar para ve özel eşyaların olduğunu gördü. Hüseyin G.'nin, gasp ettiği çantayı, dikkat çekmemek için karton çantanın içine koyduğu belirlendi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutulandı.