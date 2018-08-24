Çalıntı çantaya karton kamuflaj

Antalya LYA'DA Rus turisti gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 32 yaşındaki Rus uyruklu Katerina Gürlersan , marketten alışveriş yaptıktan sonra evine çıkmak için asansöre bindi. Bu sırada asansörün kapısını açan bir kişi Gürlersan'ın yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbedip kaçtı.

ÇANTA İÇİNDE ÇANTA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili ara sokaklarda yaptıkları araştırmalarda, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdu. Genel Bilgi Taraması yapıldığı sırada Hüseyin G.'nin elindeki iki karton çantayı kontrol eden polis, çanta içerisindeki kadın çantasını fark etti. Çantayı inceleyen polis, Katerina Gürlersan'a ait pasaport, cep telefonu, bir miktar para ve özel eşyaların olduğunu gördü. Hüseyin G.'nin, gasp ettiği çantayı, dikkat çekmemek için karton çantanın içine koyduğu belirlendi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutulandı.