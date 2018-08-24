Falezlere korkuluk

Antalya lya'da yıllardır intihar girişimleri ve yaşanan düşme olayları ile anılan falezlerde önlem alınması talebi ilk kez yüksek sesle gündeme getirildi. Yaklaşık 5 ay önce 30 metrelik falezlerde düşerek yaşamını yitiren Ufuk Karakaya'nın annesi Fatma Başyılmaz, 'falez bandında korkuluk ile önlem alınsın' talebi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne ( CİMER ) başvurdu. CİMER konunun yerel yönetimlerin görevi olduğunu belirterek talebi Muratpaşa Belediyesi 'ne iletti. Muratpaşa Belediyesi ise bölgenin sit alanı olması nedeniyle talebi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun toplantısına taşıdı. Muratpaşa Belediyesi, proje için iznin yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bütçe talep etti. Talep kabul edilmezken Muratpaşa Belediyesi'nden projeyle ilgili detaylı bir hazırlık yaparak başvuruda bulunması istendi. Bütçesinin yerel yönetim tarafından karşılanması kararı çıktı.

KORKU BÖLGESİ OLDU

Antalya'nın simgesi falezlerde, sadece park düzenlemesi yapılan belli bölgelerde korkuluklar yer alıyor. Genel olarak bir korkuluğun yer almaması falezlerden düşme olaylarını artırıyor. Her hafta manzara izlemek isterken düşen vatandaşların haberleri gazetelerde yer alıyor. Bu nedenle falezler 'korku bölgesi' olarak adlandırılıyor.