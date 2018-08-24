Fatoş’un hayali kasaplık yapmak

Antalya LYA'DA Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ), tarafından iş kuracak girişimcilere verilen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan kadın girişimci hayali olan kasap dükkanını açacak. Eğitimini tamamlayan 26 yaşındaki Fatoş Karabuğa , Girişimcilik Belgesi alarak hayaline bir adım daha yaklaştığını belirtirken kasap dükkanı açmak için kolları sıvadığını söyledi. Karabuğa, et ile uğraşmayı çok sevdiğinden dolayı uzun süredir kasap açma fikrini uygulamaya karar verdiğini belirtti. Karabuğa, "Küçüklükten beri kasaplığa bir ilgim var. Kız arkadaşlarım bebeklerle oynardı ben ise kurban kesenleri izlerdim. 3 sene mezbaha ve 1 senede kasapta çalıştım"dedi.

PATRONLUK YAPACAK

Eşinin kasap olduğunu belirten Karabuğa, dükkan açınca eşine patronluk yapacağını söyledi. Kasapların toplum arasında erkek işi diye tabir edildiğini ifade eden Fatoş Karabuğa, "İnsanlar kasaba geldiklerinde bayan görünce şaşırıyorlar. Ama bayan kasap insanlara aynı zamanda güven veriyor. Hedefim kendi iş yerimi açmak"dedi.