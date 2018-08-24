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Genç adamı ecel sahilde yakaladı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Genç adamı ecel sahilde yakaladı
AntalyaLYA'NIN Serik ilçesinde tatil yapan (38) sahilde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Serik'e yakınlarının yanına tatile gelen Yılmaz Taş, ailesiyle Belek Beach Park'a gitti. Deniz kıyısına oturan Yılmaz Taş, bir süre sonra nefes alamadığını söylemesi üzerine yakınları tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Taş'a müdahale etti. Kalp masajı yapılan Taş, kurtarılamadı. Eşi ve oğlu, Taş'ın cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü. Taş'ın cenazesi ailesi tarafından 'ye götürüldü.

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Genç adamı ecel sahilde yakaladı
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