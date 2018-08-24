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Hedefe 1 adım kaldı

Kadın basketbolunda tekrar sahaya döndük. kadın basketbol takımı Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ne çıktı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Hedefe 1 adım kaldı

kadın basketbol takımı bu sezAntalyalya'yı Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) temsil edecek. Geçtiğimiz yıl Bölgesel Lig'de kısıtlı imkanlarla büyük bir mücadele örneği vererek üniversiteyi ve 'yı başarıyla temsil eden takım, bu sezon gerekli şartları yerine getirip, federasyonun da Antalya'dan bir takım olması isteğiyle adını TKBL'ye yazdırdı.

1 YIL SONRA SÜPER
Takımın genel koordinatörü ve antrenörü Rıza Darendelioğlu, Antalya'ya kadın basketbolu heyecanını yeniden kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Geçen sene ligi başarıyla götürdüklerini ve önümüzdeki yıl 1. Lig'de yer alacaklarını anlatan Darendelioğlu, "1. Lig'de 16 takım arasında yer alacağız. Antalyalı genç ve gelecek vadeden sporculara 3-4 transfer ve 1 de yabancı oyuncu transferi ekleyip yola çıkacağız" dedi. Hedeflerinin bu sezon play-off oynayıp ligi tanımak olduğunu söyleyen Darendelioğlu, bir sonraki sene deneyim kazanıp 'e yükselmek istediklerini anlattı.

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