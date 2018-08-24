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İbradı’da ekoturizme ‘yılkı atları’ dopingi

Giriş Tarihi: 24.8.2018
İbradı’da ekoturizme ‘yılkı atları’ dopingi
AntalyaLYA'NIN İbradı ilçesindeki 'nda sayıları 800'ü bulan yılkı atları, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün ilgi odağı haline geldi. Eynif Ovası'nın yeşil çayırlarında atları izlemek üzere her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Alternatif turizm acentesi sahibi Tolga Özgüven, Eynif Ovası'nın 90 bin dönüm bir ova olduğunu ve yılkı atları ile bilindiğini söyledi. Yılkı atlarının soyunun Osmanlı döneminden süvari birliklere dayandığını anlatan Özgüven, "Bu ovada serbestçe dolaşabiliyorlar. Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyorlar. Bölgeye ciddi şekilde misafir ağırlıyoruz. Geçen yıl 23 bin 500 adet misafir ağırladık. Bu yıl bu aya kadar iki misline ulaştı" dedi.

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İbradı’da ekoturizme ‘yılkı atları’ dopingi
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