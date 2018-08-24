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Jandarma bayram mesaisinde

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Jandarma bayram mesaisinde
Antalyalya'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde otellerde boş yer kalmazken, Side sahillerinde devriye sayısı arttırılan jandarma timleri 24 saat mesai yapıyor. 'nin yatak kapasitesinin yüzde 12'sine sahip ilçenin 224 bin olan nüfusuna ek olarak, 250 bin yatak kapasitesi de tam doluluğa ulaştı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından minibüs ve motorize ekiplerin yanı sıra Elektrikli Devriye Müdahale Araçları (EDMA), ginger ve yaya devriyeleriyle huzur ortamı sağlanıyor. Araçların giremediği Side ve Sorgun Ormanı gibi bölgelerde Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan gönderilen atlı timler de görev yapıyor. Jandarma operasyonlarında ise 36 aranan şahıs yakalandı, 15 gram kristal ile 24 gram kubar esrar ele geçirildi.

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Jandarma bayram mesaisinde
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