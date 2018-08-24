Kalbiniz için eti dinlendirin

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Serdar Kuyumcu, Kurban Bayramı döneminde kalp hastalıkları ve beslenme konusunda önerilerde bulundu. Kuyumcu, "Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak bu et midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Kalp krizi ve inmeyi tetikleyebilmektedir. Kurban eti, en az 12 ile 24 saat arasında dinlendirilerek tüketilmelidir" açıklamasında bulundu.

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