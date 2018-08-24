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Kalbiniz için eti dinlendirin

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Kalbiniz için eti dinlendirin

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Serdar Kuyumcu, Kurban Bayramı döneminde hastalıkları ve beslenme konusunda önerilerde bulundu. Kuyumcu, "Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak bu et midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Kalp krizi ve inmeyi tetikleyebilmektedir. Kurban eti, en az 12 ile 24 saat arasında dinlendirilerek tüketilmelidir" açıklamasında bulundu.

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Kalbiniz için eti dinlendirin
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