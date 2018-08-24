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Kara kara düşünüyor

Korkmaz, yönetimin istifası sonrası kara kara düşünüyor. Transferde istediği oyuncuları kadroda göremeyen Korkmaz, “Bu kadroyla çok zor” dedi

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Kara kara düşünüyor
Antalyalyaspor'da yönetimin istifası sonrası eli kolu bağlanan teknik direktör , mevcut kadro ile çok zor bir sezon geçirileceğini düşünüyor. Yapılan ilk görüşmede 5-6 oyuncu transferi isteyen Korkmaz, bugüne kadar sadece 2 transfer yapılsa da onların da lisansının çıkartılamaması nedeniyle tedirgin. Mevcut kadroya en az 2-3 takviye yapılması gerektiğini basın toplantısında açıklayan Korkmaz, transferin bitimine sayılı günler kala kadro derinliğinin oluşturulması konusunda endişeli.

DOUKARA SIKINTILI
Savunmanın soluna Aly Cissokho, sol öne de Serdar Özkan hamlesi yapılmasına rağmen lisanslarının çıkartılamaması mevcut futbolcular içinde takımdan ayrılmaya sıcak bakanların sayısının artmasına da neden oluyor. Özellikle Doukara'nın devreye girmesiyle transfer edilen Cissokho'nun durumu, golcü futbolcunun da moralini bozuyor. 'da hücum bölgesine ve stopere en az 2-3 isim daha transfer edilmesi isteniyor.

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Kara kara düşünüyor
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