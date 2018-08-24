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Komşunun Vainqueur ısrarı sürüyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Komşunun Vainqueur ısrarı sürüyor

Ligi ekiplerinden OlympiakoAntalyalyaspor'lu William Vainqueur'dan vazgeçmiyor. Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, , daha önce gündemine aldığı Antalyaspor'un orta saha oyuncusu William Vainqueur için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Yunan basını, Vainqueur'in , Marsilya gibi önemli takımlarda oynadığına da dikkat çekti. William Vainqueur, 2017 sezonunda Roma'dan Antalyaspor'a 500 bin karşılığında transfer olmuştu. Oyuncunun güncel bonservis bedeli ise Transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro'yu buluyor.

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Komşunun Vainqueur ısrarı sürüyor
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