Komşunun Vainqueur ısrarı sürüyor

YUNANİSTAN Ligi ekiplerinden OlympiakoAntalyalyaspor'lu William Vainqueur'dan vazgeçmiyor. Yunanistan basınında çıkan haberlere göre, Olympiakos, daha önce gündemine aldığı Antalyaspor'un orta saha oyuncusu William Vainqueur için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Yunan basını, Vainqueur'in Roma, Marsilya gibi önemli takımlarda oynadığına da dikkat çekti. William Vainqueur, 2017 sezonunda Roma'dan Antalyaspor'a 500 bin Euro karşılığında transfer olmuştu. Oyuncunun güncel bonservis bedeli ise Transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro'yu buluyor.

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