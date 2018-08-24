Kurbanlık koçlar bu yıl elde kaldı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bayram öncesinde kurbanlıklarını satamayan celepler, bayramın ilk 3 gününde de umduklarını bulamadı. Bayram öncesinde vatandaşların çok fazla ilgi göstermediğinden yakınan celepler, umutlarını bugün yapılacak satışa bağladı. Vatandaşların tatil yapmayı tercih ettiğini ve yerli halkın yaylalara gittiği için kurbanlık satışında beklenen ilgiyi göremediklerini söyleyen satıcılar, "Fiyatlar bin lira ile bin 700 lira arasındaydı. İstediğimizi bulamadık. Kalan malları kasaplara satacağız" dedi.

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