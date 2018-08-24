Lavanta ‘bal’landı

TÜRKİYE'DE lavanta üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Isparta'nın Kuyucak köyünde görsel sezonun bitmesinin ardından lavanta balı hasadına başlandı. Görsel sezonda 1,5 ayda 222 bin misafiri konuk eden mor tarlalar, yöre turizmine önemli katkı sundu. Lavanta Balının Kalite ve Tanınırlığının Artırılması Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, "Kuyucak Köyü, lavanta balında öncü durumunda. Türkiye'de en çok lavanta balının üretildiği bir konumda. Hoş kokusu, narin tadı ve hafifliğiyle diğer ballardan ayrılıyor" dedi.

KİLOSU 100 LİRA

Sağdaş, "4 yıl önce kilosu 20 liradan satılan bal şu an 80 ile 100 lira arasında satılıyor. Arıcılarımız bundan çok güzel gelir elde etmektedir" dedi.