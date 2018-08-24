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Maldivler’i aratmıyor

’nin Maldivleri olarak ünlenen ’daki Salda Gölü’nde ‘Saldivler’ denilen plaj ilgi odağı oldu. Plaj, ’nda tatilcilerin akına uğradı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Maldivler’i aratmıyor

'nin derin tatlı su göllerinden biri olan ve Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen 'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Maldivler'i andıran beyaz kumulları ve turkuaz görünümüyle ilgi görüyor. Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen ve bölge halkının 'Saldivler' adını verdiği plaj, 9 günlük tatilinde çok sayıda yerli turisti ağırladı.

ÇADIR BİLE KURDULAR
Alternatif turizm merkezine gelen tatilciler, apart ya da oteller yerine yanlarında getirdikleri çadırlarda kalmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar gündüz göle girerken, bazıları göl kenarında çamur banyosu yaptı. Yüzme ve çamur banyosu dışında da bazı tatilciler görsel şölen sunan gölde fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

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Maldivler’i aratmıyor
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