Maldivler’i aratmıyor

Türkiye'nin derin tatlı su göllerinden biri olan ve Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Maldivler'i andıran beyaz kumulları ve turkuaz görünümüyle ilgi görüyor. Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen ve bölge halkının 'Saldivler' adını verdiği plaj, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turisti ağırladı.

ÇADIR BİLE KURDULAR

Alternatif turizm merkezine gelen tatilciler, apart ya da oteller yerine yanlarında getirdikleri çadırlarda kalmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar gündüz göle girerken, bazıları göl kenarında çamur banyosu yaptı. Yüzme ve çamur banyosu dışında da bazı tatilciler görsel şölen sunan gölde fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.