Mektupla Antalya’yı tanıtıyor

MEKTUP arkadaşlığı iAntalyalya'yı tanıtan ve bu gayreti nedeniyle adına PTT tarafından kişisel pul basılan, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Tasarımı öğrencisi Umutcan Öncü çalışmalarını turizmciler ile de paylaşıyor. 32 ülkeden mektup arkadaşı bulunan Umutcan Öncü, otel genel müdürlerine hem konu ile ilgili çalışmalarını anlatıyor hem de genel müdürler ile birlikte mektup yazıyor. Umutcan Öncü, Innivista Hotels Belek Genel Müdürü Ülkay Atmaca ile bir araya geldi. Brezilya'dan ilk mektup arkadaşına Öncü ile birlikte mektup yazan Atmaca, "Umutcan kardeşimiz birebir tanıtım ile mektup arkadaşlığı sayesinde hem arkadaşlık hem de bölge tanıtımı yapıyor" dedi. Umutcan Öncü ise "Turizm elçiliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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