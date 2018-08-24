Murat Özgen: Yönetim gitti dertler bitmedi

Antalya
lyaspor'da kısa süre içinde 3 yönetim gördük, üçünün de eksileri artıları vardı. Kimisinin eksisi daha çok.
Eskilere çok gitmeyelim, zira geleceğe bakmak en sağlıklısı. Cihan Bulut'a teşekkür edip camia olarak ikinci kez vedalaşalım. İki gidişin de taraftarın isteğiyle olması, kendisinin de bir taraftar olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ancak Bulut'a kimsenin cesaret edemediği dönemde elini taşına altına koyduğu için teşekkür borcumuzun olduğunu unutmayalım.
Mali yapısı bozuk olan kulübü düzlüğe çıkarmak için iyi niyetin yetmeyeceğini de deneyimlemiş olduk böylece.
Krizi yönetemediklerini, aksine olmadık yerden kriz çıkardıklarını da bu son yönetimin eksisi olarak kayıt altına alalım.
Dedik ya şimdi ileri bakmak lazım.
Henüz 8 ay önce başkan bulamayan camia şimdi yeni başkan bulabilecek mi?
Kulübün bir hata daha kaldıramayacağını hepimizin bilmesi lazım.
Aslında masaya yatırılması gerekenin isimlerden ziyade sistem olduğunu hepimiz biliyoruz. Antalyaspor
'da A.Ş. başkanının Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı ile uyumlu çalışması şart. Son örneğini Hasan Akıncıoğlu döneminde gördük. Aksi halde hep bir aksaklık, hep bir alttan oyma durumu yaşanmaya devam edecek.
Ayrıca çok tartışılan son 3 yönetim döneminde aynı dernek başkanının görevde olması da enteresan değil mi?
Tek başına başkan seçebilecek yetkiye sahip olan dernek yönetiminin bu tartışmaların içinde hiç mi yeri yok?
Dernekten kimse neden 'Arkadaş biz sizi tüm olup biteni izlemeniz için mi seçtik' diye sormuyor?
E tabi istemediğinizi dernekten attırıp istediğinizi kaydederseniz soru soracak adam da bulamazsınız.
Bugün yapılması gereken, 'Yeni yönetimin önünü açabilmek için istifa ediyoruz' açıklamasıdır. Bu hem dernek, hem vakıf için geçerlidir. Bu bir hizmettir. Yeni gelen yönetim tekrar sizi ister, o ayrı.
Kimseyi camianın dışına itmek gibi bir niyetimiz yok. Dernek yönetiminin aidatlarını ödemeyen bazılarını dernekten atıp bazılarını tuttuğu gibi davranamayız. Adil olmak zorundayız.
İnsanların ekmek parasıyla oynayıp sırf sizi eleştiriyor diye dernekten attırmak gibi de bir sorumluluğun altına girdiyseniz o da sizin vicdanınıza kalmış.
İkinci aşama bütün şehrin yeni yönetimin arkasında durması olacak.
STK'lar, turizmciler, belediyeler tamamıyla desteğini vermeli.
Taraftarı yeniden kazanacak, tribüne çekecek bir yönetim şart. Hatta, yapılacaklar listesinin en üstüne yazılacak madde budur.
Antalya'da bu yükün altından kalkabilecek çok kişi var. Birleştirici, akılcı adımlar atabilen her kesimi kucaklayan sevilen isimler yok değil.
Bize kalan da destek olmak. Başka çıkış yolu kalmadı çünkü.