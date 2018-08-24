Sultanlar sezonu açtı

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Lig'de mücadele eden Kepez Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ağustos ayı itibariyle haftanın 6 günü çift antrenman yaparak çalışmalara başlayan 'Kepez'in Sultanları', yeni sezona genç ve dinamik bir kadroyla çıkıyor.

ALTYAPIYA ÖNEM

Sezon hazırlıklarını değerlendiren Basketbol ve Voleybol Şube Sorumlusu Hakan Çatal, "Bu yıl da alt yapı oyuncularımız ile sahada olacağız. Geçtiğimiz yıl 10 takım içerisinde ligi 6'ncı sırada tamamlayarak hedefimizi tutturduk" diye konuştu.

İŞİN SIRRI

Kulüplerin yetenekli her gencin elinden tutması gerektiğini belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ise, "Kulüplerinin en büyük eksikliği kendi sporcularını yetiştirememesi. Bu işin sırrı sabırlı ve kararlı olmaktan geçiyor" dedi.