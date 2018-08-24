YAŞAMA tutunma hikayesi haberlere konu olan Garip Dayı olarak bilinen 68 yaşındaki Esat Tunç, bayram ziyaretleriyle yalnızlığını unuttu. Bayramlarda sessizliğe bürünen Karatepe Mahallesi'ndeki evi ilk defa ziyaretçileri ağırladAntalyalya'da 16 yıldır geçimini kağıt toplayıcılığıyla sağlayan Esat Tunç'un yüzü gençlerin ve hayırseverlerin ziyaretiyle güldü. Hayırseverler, gıda ve giyecek yardımında da bulundu.

YALNIZLIĞI UNUTTU

Yaşadığı sıkıntılara rağmen azimle çalışarak dimdik ayakta duran Tunç, "Benim de sevenim, arkadaşlarım, kardeşlerim varmış. Artık garip değilim. Gönlüm zengin. Çok mutluyum. Bayramı bayram gibi geçirdim" diye konuştu. "Beni yoksulluk değil yalnızlık üzer" cümlesiyle insanların yüreğine dokunan Tunç, yalnızlığını bu bayram unuttuğunu söyledi.