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Ah bir koşabilseler

Antalyalı Evrensel ailesi, yapışık dünyaya gelen Derman ve Yiğit adını verdikleri siyam ikizlerinin sağlıklı bir şekilde ayrılarak evlerinde koşturmalarının hayali ile yaşıyor

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Ah bir koşabilseler
Antalyalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri, sempatik tavırlarıyla ailenin prensleri oldu. Alanya ilçesinde 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen Evrensel ailesinin kafadan yapışık siyam ikizleri, Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Evde bakımları yapılan, beyinleri ayrı ancak ana toplardamarı ortak olan ikizlerin gelişim göstermesi, gülümsemesi aileyi de mutlu ediyor.

BİR GÜLÜŞLERİ YETER
Turizm sektöründe işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki çiftinin özenle bakımlarını yaptığı, anne sütü ve biberonla beslediği ikizlerin gülümsemesi ve beslenmelerinin normal şekilde devam etmesi aileyi de mutlu ediyor. Evrensel ailesi, Derman ve Yiğit ismi verilen bebeklerini ayrı ayrı kucaklarına almanın hayalini kuruyor.

IKIZLER GÜN SAYIYOR
Anne Fatma Evrensel, bakımlarını evde yaptığı bebeklerin yapışık olmaları nedeniyle biraz zorlandığını söyledi. Eşinin yardımıyla zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Evrensel, "Çok şükür bir sıkıntıları yok, sadece bitişik olduğu için zorlanıyorum. Kucağıma yatırarak alabiliyorum. Prenslerimizle ilk bayramımızı kutluyoruz" dedi. Evrensel, "Sağ salim ayrılsınlar, evimizde koştursunlar istiyorum. Doktorlar ameliyatı 6 aylıkken yapacağız' dediler. İkisini de kurtarmaya çalışacaklar. Umutluyuz, inşallah ayrı ayrı kucağımıza alacağız" diye konuştu.

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Ah bir koşabilseler
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