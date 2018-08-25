Ah bir koşabilseler

Antalya lya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri, sempatik tavırlarıyla ailenin prensleri oldu. Alanya ilçesinde 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen Evrensel ailesinin kafadan yapışık siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Evde bakımları yapılan, beyinleri ayrı ancak ana toplardamarı ortak olan ikizlerin gelişim göstermesi, gülümsemesi aileyi de mutlu ediyor.

BİR GÜLÜŞLERİ YETER

Turizm sektöründe işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki Fatma Evrensel çiftinin özenle bakımlarını yaptığı, anne sütü ve biberonla beslediği ikizlerin gülümsemesi ve beslenmelerinin normal şekilde devam etmesi aileyi de mutlu ediyor. Evrensel ailesi, Derman ve Yiğit ismi verilen bebeklerini ayrı ayrı kucaklarına almanın hayalini kuruyor.

IKIZLER GÜN SAYIYOR

Anne Fatma Evrensel, bakımlarını evde yaptığı bebeklerin yapışık olmaları nedeniyle biraz zorlandığını söyledi. Eşinin yardımıyla zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Evrensel, "Çok şükür bir sıkıntıları yok, sadece bitişik olduğu için zorlanıyorum. Kucağıma yatırarak alabiliyorum. Prenslerimizle ilk bayramımızı kutluyoruz" dedi. Evrensel, "Sağ salim ayrılsınlar, evimizde koştursunlar istiyorum. Doktorlar ameliyatı 6 aylıkken yapacağız' dediler. İkisini de kurtarmaya çalışacaklar. Umutluyuz, inşallah ayrı ayrı kucağımıza alacağız" diye konuştu.