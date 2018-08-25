Aspendos renkleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından çeyrek asırdır düzenlenen 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor. Festival, 4-18 Eylül 2018 tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

MUHTEŞEM AÇILIŞ TÖRENI

Festivalin açılışı Puccini'nin en sevilen operası 'Turandot' ile gerçekleştirilecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan'ın Prens Calaf rolü ile başrolü seslendireceği eserde, solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro ve orkestrası eşlik edecek. 10 Eylül akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Orkestrası tarafından sahnelenecek, dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan 'Zorba' ile festival devam edecek.

KAPANIŞ AIDA İLE OLACAK

Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu, dünyaca ünlü sanatçıları, orkestrası ve korosu eşliğinde 13 Eylül akşamı 'Bolşoy Balesi Gala Gecesi' adlı performanslarını sahneleyecek. 2 bale, 2 opera eserinin sahneleneceği festivalin kapanışı 18 Eylül'de Giuseppe Verdi'nin muhteşem operası 'Aida' ile gerçekleştirilecek. Bu yıl çeyrek asrı deviren festival yine sanatseverlerin buluşma noktası olacak. Festivali her yıl yaklaşık 60 bin kişi takip ediyor.

SAGALASSOS 50 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYOR

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak bilinen Sagalassos'a, 2018'in sonuna kadar 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Geçmişi milattan önce 3 bin yılına dayanan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2009'da giren Sagalassos, ziyaretçilerini 5 bin yıllık sokaklarında tarihi yolculuğa çıkarıyor. Büyük İskender'in almakta zorlandığı önemli kentlerden biri olarak bilinen Sagalassos, Roma dönemi mimarisinin en iyi örneklerini yansıtıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir, Sagalassos'ta geçen yıl 35 bin ziyaretçiyi aştıklarını bu yıl ise bugüne kadar 13 bin 500 ziyaretçiyi bulduklarını söyledi.