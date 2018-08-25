Bir gecede iki konser

Şarkıcı Demet Akalın, Kurban Bayramı'nda Serik ve Kemer'de konser verdi. Akalın, Kurban Bayramı dolayısıyla dün gece önce Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park'taki Club Aura'da konser verdi.

İKİ İLÇEDE KONSER

Akalın, buradaki konserin ardından Kemer ilçesindeki Club Aura Kemer'de sahneye çıktı. DJ Arda'nın çaldığı parçalarla başlayan gecede, go- go dansçıları performansıyla ilgi çekti. Saat 02.00'de sahneye çıkan Akalın'ın söylediği şarkılara yerli turistler de eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren konserde Demet Akalın sahneye çıktığı terliği değiştirerek parmak arası olarak bilinen plaj terliği ile konserine devam etti.