Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bir gecede iki konser

Bir gecede iki

Bayram tatilinde ’ya yıldız yağdı. Ünlü şarkıcı , aynı gece Serik ve Kemer’de sahne aldı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Bir gecede iki konser

Şarkıcı , 'nda Serik ve Kemer'de verdi. Akalın, Kurban Bayramı dolayısıyla dün gece önce Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki The Land of Legends Theme Park'taki 'da konser verdi.

İKİ İLÇEDE KONSER
Akalın, buradaki konserin ardından Kemer ilçesindeki Club Aura Kemer'de sahneye çıktı. DJ Arda'nın çaldığı parçalarla başlayan gecede, go- go dansçıları performansıyla ilgi çekti. Saat 02.00'de sahneye çıkan Akalın'ın söylediği şarkılara yerli turistler de eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren konserde Demet Akalın sahneye çıktığı terliği değiştirerek parmak arası olarak bilinen plaj terliği ile konserine devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir gecede iki konser
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN