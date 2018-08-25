Engelli ve yaşlılara özel lokal hizmeti

Antalya
lya Büyükşehir Belediyesinin Gazipaşa'da açtığı Engelli Hizmet Merkezi
ve Yaşlı Lokali
yoğun ilgi görüyor. İlçedeki Engelli Hizmet Merkezi ve Yaşlı Lokali Atatürk Caddesi Bakırcılar Çarşısı yanındaki park alanı içerisinde hizmet vermeye devam ediyor. Daha önce Kahyalar Mahallesi'ndeki Hizmet Biriminden takip edilen çalışmalar yeni Engelli Hizmet Merkezi ve Yaşlı Lokali Biriminden takip ediliyor. Birim sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Burcu Küçüktuncer, gelen vatandaşlara engelli hakları konusunda danışmanlık hizmeti verip sosyal kart, hasta yatağı, nakdi yardım gibi konularda müracaatları alıyor.