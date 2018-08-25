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Evliliğe renkli adım

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Evliliğe renkli adım

BİLGİSAYAR Mühendisi ve Müzik Öğretmeni Nilsu Uzundağ, geçtiğimiz günlerde 'da gerçekleşen törenle nişan yüzüklerini taktı. 2004 yılından bu yana arkadaş olan çift, birbirlerine olan sevgilerini aşkla taçlandırdı. Atatürk Parkı içerisinde hizmet veren Nar Bistro'da gerçekleşen nişan törenine, çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen nişan töreninde Taner Can Uz ile Nilsu Uzundağ'ın yüzüklerini çiftin aile dostlarından Mehmet Koç ile Abidin Yıldız taktı. Renkli görüntülere sahne olan törende mutlu çift, düğünlerinin 2019 yazında olacağının da müjdesini verdi.

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Evliliğe renkli adım
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