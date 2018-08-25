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Fethiye’de yerli tohum atağı yapıldı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Fethiye’de yerli tohum atağı yapıldı

'nın Fethiye ilçesinde kurulan yerli ürün pazarında tüketiciler yerli tohum ve ürünlerle buluşturuldu. Her ay iki kez Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde stant açan yerli tohumdan ürün yetiştiren üreticilerin ürünlerinden numune alınıp laboratuvara analize gönderiliyor. Laboratuvar sonuçlarına göre ürünler satışa sunuluyor. Tahlile gönderilen ürünlerin tamamında kalıntı çıkmaması talebi arttırıyor. Organizasyon sorumlusu Ebru Oğuzhan Yeter, yerel tohum çalışmalarını 6 yıldır sürdürdüklerini anlattı.

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Fethiye’de yerli tohum atağı yapıldı
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