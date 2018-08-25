Kepez merkez camisi törenle hizmete girdi

EL EMEĞİ İLE YAPILDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da açılışa katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Vitraydan mermer sanatına, çinicilikten Kündekârî kadar birçok Türk İslam sanatının, Türkiye'de yaşayan en büyük üstatları tarafından oluşturulmuş örnekleri Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde görülebilecek" ifadelerini kullandı. Tütüncü, caminin yapımında bilgisayar kullanılmadığını, her şeyin orijinali gibi el işçiliği yapıldığını belirtti.