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Kepez merkez camisi törenle hizmete girdi

Kepez’in merkez camisi olacak Çelebi Sultan Mehmet Camisi namaz ve dua ile ibadete açıldı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Kepez merkez camisi törenle hizmete girdi
AntalyaLYA Kepez Belediyesi'nin, Osmanlı mimarisinde inşa ettiği ve Kepez'in merkez camisi ünvanını alacak olan Çelebi Sultan Mehmed Camisi ibadete açıldı. Camide, öğle namazı ezanı, bir Osmanlı geleneği olan iki müezzinin karşılıklı 'çift ezan' şeklinde okundu. Ezanın okunmasının ardından Müftüsü Osman Artan'ın imamlığında Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde ilk namaz kılındı.

EL EMEĞİ İLE YAPILDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da açılışa katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Vitraydan mermer sanatına, çinicilikten Kündekârî kadar birçok Türk İslam sanatının, 'de yaşayan en büyük üstatları tarafından oluşturulmuş örnekleri Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde görülebilecek" ifadelerini kullandı. Tütüncü, caminin yapımında bilgisayar kullanılmadığını, her şeyin orijinali gibi el işçiliği yapıldığını belirtti.

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Kepez merkez camisi törenle hizmete girdi
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