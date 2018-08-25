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Kutup kahramanı tasarım bot yaptı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Kutup kahramanı tasarım bot yaptı

Tek başına kendi inşa ettiği alüminyum gövdeli yelkenli teknesi 'nın Vancouver kentinden yola çıkarak 2014 yılında Kuzey Kutbu'nu geçen Erkan Görsoy, memleketi 'da evinin serasında özel bot tasarladı. 2015 yılından sonra memleketi Burdur'da yaşamaya başlayan Gürsoy, inşasını tamamladığı botu Bağsaray kasabasında yeni yapılan baraj gölüne indirerek ilk denemesini yaptı.

GÖLETTEKİ İLK BOT
Uzun yıllar Kanada'da kalan 71 yaşındaki Gürsoy, bugüne kadar 122'nin üzerinde tekne inşa edtti. Gürsoy, "Burdur Bağsaray Göleti'ne hiçbir tekne ve bot inmedi ilk bot bu olacak" dedi.

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Kutup kahramanı tasarım bot yaptı
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