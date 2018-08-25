Antalya
LYA falezlerde intihara kalkışan genç ortalığı birbirine kattı. Konyaaltı Caddesi
falez seyir terasındaki kayalıklara çıkan 29 yaşındaki Yasin T., olay yerine gelen polis tarafından ikna edildi. Yasan T., korkuluklardan çıktıktan sırada birlikte geldiği iki kadına, ardından da gazetecilere saldırmaya kalkıştı. Polisin güçlükle kontrol altına aldığı Yasin T., bindirildiği polis aracını yumruklayınca ortalık karıştı. 112 Acil Yardım
ekiplerinin, sakinleştirmek istediği Yasin T., ekip aracından indirilirken polisin elinden kurtuldu. Konyaaltı Caddesi'ne doğru koşan Yasin T. ve polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Biber gazı sıkarak kontrol altına alınan Yasin T.'nin durumuna sinirlenen bir kişi de polise müdahale edince gözaltına alındı.