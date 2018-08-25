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Ortalığı birbirine kattı

falezlerde intihara kalkışan genç ortalığı birbirine kattı. Çevresine saldıran genci polis biber gazı sıkarak durdurabildi

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Ortalığı birbirine kattı
AntalyaLYA falezlerde intihara kalkışan genç ortalığı birbirine kattı. falez seyir terasındaki kayalıklara çıkan 29 yaşındaki Yasin T., olay yerine gelen polis tarafından ikna edildi. Yasan T., korkuluklardan çıktıktan sırada birlikte geldiği iki kadına, ardından da gazetecilere saldırmaya kalkıştı. Polisin güçlükle kontrol altına aldığı Yasin T., bindirildiği polis aracını yumruklayınca ortalık karıştı. 112 ekiplerinin, sakinleştirmek istediği Yasin T., ekip aracından indirilirken polisin elinden kurtuldu. Konyaaltı Caddesi'ne doğru koşan Yasin T. ve polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Biber gazı sıkarak kontrol altına alınan Yasin T.'nin durumuna sinirlenen bir kişi de polise müdahale edince gözaltına alındı.

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Ortalığı birbirine kattı
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