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Sahipleri tatilde onlar pet otelde

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Sahipleri tatilde onlar pet otelde
Antalyalya'nın Konyaaltı ilçesindeki pet otel, bayram tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Dokuz günlük bayram tatilinde özellikle sahil bölgelerindeki otel ve turistik tesislerin tamamı yüzde 100 doluluğa ulaştı. Köpek ve kedi sahipleri, yanlarında götüremedikleri evcil hayvanlarını, büyük kentlerde bulunan ve her geçen gün sayısı artan pet otellere bırakıyor. İşletmeci Şeyda Başaytaç, "Veteriner hekim kontrolünde bakımları ve kontrolleri yapılıyor. Günlük 30 liradan başlayan ücretlendirmeyi konaklama gününe göre belirliyoruz" dedi.

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Sahipleri tatilde onlar pet otelde
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