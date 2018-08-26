5 günde 50 bin ziyaretçi

Muğla
'nın?
Seydikemer ilçesindeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu
, bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam 50 bin kişi ziyaret etti. Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Seydikemer'de serinlemek isteyen tatilciler, Saklıkent'te doğal klima etkisiyle keyifli anlar yaşadı. Kanyon girişinde izdihama sebep olan tatilciler, çamur banyosu yapıp, 5 derecelik soğuk suda yıkanırken bol bol stres attı. 3 KİLOMETRE KUYRUK
Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Yoğunluk kanyon girişindeki gişeler ve 200 metrelik ahşap yürüyüş parkurunda da kendini gösterdi. Tatilciler ahşap yürüyüş parkurundaki yoğunluk nedeniyle gişe girişinde bekletildi. Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, günlük 10 bin ziyaretçi ağırladıklarını anlattı. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise bu yıl kanyonda 500 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.